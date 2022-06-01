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1 час назад

Собянин учредил знак отличия «Волонтер Москвы»

Вечерняя Москваиещё 4

В столице объявили об учреждении знака отличия «Волонтер Москвы». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 июня.

В столице учредили знак отличия «Волонтер Москвы»
Фото: ТАССТАСС

Так, новым памятным знаком будут награждать волонтеров, внесших значительный вклад в развитие добровольчества в столице и осуществляющих свою деятельность не менее двух лет. Обладателем подобной награды могут стать не более 30 человек в год. Отбирать кандидатов для получения награды будет экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Знак отличия «Волонтер Москвы» будет выполнен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. Так, на лицевой стороне расположено рельефное изображение основного элемента герба Москвы — святого Георгия Победоносца, на оборотной стороне — надпись рельефными буквами в две строки: «Волонтер Москвы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 30 мая, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала об открытии нового волонтерского окружного центра. В новом окружном центре могут собираться добровольцы Западного административного округа. Заммэра уточнила, что на его территории у них есть возможность обмениваться опытом и общаться.

При этом депутат Московской городской думы Евгений Герасимов уверен в необходимости развития сети волонтерских окружных центров. По его словам, подобное даст возможность привлечь к добровольческому движению больше москвичей и реализовать различные идеи на новом уровне.

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