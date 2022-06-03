Открывается ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь»

Более 500 мероприятий ожидают жителей и гостей Москвы на книжном фестивале "Красная площадь", который начинает свою работу в пятницу. В течение четырех дней, с 3 по 6 июня, посетителей ждут встречи с писателями, презентации книжных новинок и обширная культурная программа.

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"В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник пройдет уже в восьмой раз и вновь объединит в самом сердце столицы писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей, - сообщили в пресс-службе фестиваля. - А миллионы зрителей по всему миру смогут присоединиться к онлайн-трансляциям основных событий "Красной площади" на популярных интернет-платформах".

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Как уточнили организаторы фестиваля, свыше 100 тыс. книг представят в торговых рядах на Красной площади и в ГУМе более 400 издательств из 60 регионов России.

"Рядом с московскими и петербургскими "флагманами" будут работать их коллеги из других регионов страны, выпускающие во многом уникальную, "штучную" литературу", - отметили в пресс-службе.

Традиционно на "Красной площади" будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Москва - литературный мегаполис", "Научный лекторий" и другие. Впервые на фестивале появится тематическая секция с российскими комиксами, где пройдут две большие премьеры: издательство Alpaca представит графические романы о Первой мировой войне российских художников Аскольда Акишина и Ильи Воронина "Дело принципа" и "Фронт 14-17".

Культурная программа

Торжественное открытие фестиваля состоится на главной сцене около собора Василия Блаженного. В программе открытия прозвучат сочинения советских композиторов по мотивам литературных произведений в исполнении Академического большого концертного оркестра им. Ю. Силантьева под руководством Александра Клевицкого, заслуженной артистки России, солистки Московской филармонии, пианистки Екатерины Мечетиной и солистки оперы Ксении Дежневой. Также в дни фестиваля на главной сцене пройдут церемонии вручения литературных премий, спектакли, выступления этнографических коллективов и уличного театра, поэтические вечера и презентации книг.

На площадке "Музейная линия" в ГУМе Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина презентует главные книжные новинки года об истории отечественного театра. "Хроники Бахрушинского музея" Ирины Гамулы впервые раскроет документально подтвержденную историю создания музея и расскажет о первых десятилетиях его работы. Еще одно издание - "Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны" Людмилы Стариковой. На его страницах представлены ранее неизвестные документальные материалы о придворном театре и театрально-зрелищной жизни двух столиц во время первого десятилетия правления императрицы - с 1751 по 1761 годы. Всего на стенде Бахрушинского музея на "Музейной линии" разместятся более 40 книжных изданий, в том числе новинки бахрушинского издательства - книги о театре, искусстве, а также мемуарная и художественная литература, каталоги-путеводители по филиалам музея, подарочное издания календаря и сувенирная продукция. Музеи Кремля представят на площадке выставочный проект "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления", а также выставочный проект о праздновании 200-летия Петра, ставший первой политехнической выставкой в России.