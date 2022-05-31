В "Художественном" пройдет премьера фильма Сокурова "Go. Go. Gо"

В пресс-службе добавили, что одноименный драматический спектакль был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене Teatro Olimpiсо. "Сценическая фантазия Сокурова будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм. Впервые зрители показа смогут увидеть театральную постановку в уникальном монтаже режиссера", - рассказал собеседник агентства.