В "Художественном" пройдет премьера фильма Сокурова "Go. Go. Gо"

Премьерный показ фильма "Go. Go. Gо" режиссера Александра Сокурова состоится 8 июня в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
"Восьмого июня в кинотеатре "Художественный" в рамках ретроспективы Сокурова пройдет мировая премьера фильма "Go. Go. Go". Режиссер лично представит картину зрителям", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что одноименный драматический спектакль был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене Teatro Olimpiсо. "Сценическая фантазия Сокурова будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм. Впервые зрители показа смогут увидеть театральную постановку в уникальном монтаже режиссера", - рассказал собеседник агентства.
Киноспектакль будет сопровождаться субтитрами на русском языке.
"Видеоверсия спектакля, поставленного Сокуровым в старейшем европейском театре в итальянской Виченце, разумеется, больше чем просто видеоверсия. Это ни на что не похожее произведение современного искусства, диковинный коктейль "Сокуров", который в спектакле подают безо льда, несмотря на его явно высокий градус", - процитировали в пресс-службе слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.