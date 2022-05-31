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15 минут назад

В кинотеатре "Художественный" пройдет премьера фильма "Go. Go. Gо"

ТАСС

Премьерный показ фильма "Go. Go. Gо" режиссера Александра Сокурова состоится 8 июня в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

В "Художественном" пройдет премьера фильма Сокурова "Go. Go. Gо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восьмого июня в кинотеатре "Художественный" в рамках ретроспективы Сокурова пройдет мировая премьера фильма "Go. Go. Go". Режиссер лично представит картину зрителям", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что одноименный драматический спектакль был поставлен в 2016 году в Виченце, на сцене Teatro Olimpiсо. "Сценическая фантазия Сокурова будет впервые представлена российскому зрителю. На премьерах в Италии спектакль снимался на несколько камер, после чего отснятый материал был смонтирован в 75-минутный фильм. Впервые зрители показа смогут увидеть театральную постановку в уникальном монтаже режиссера", - рассказал собеседник агентства.

Киноспектакль будет сопровождаться субтитрами на русском языке.

"Видеоверсия спектакля, поставленного Сокуровым в старейшем европейском театре в итальянской Виченце, разумеется, больше чем просто видеоверсия. Это ни на что не похожее произведение современного искусства, диковинный коктейль "Сокуров", который в спектакле подают безо льда, несмотря на его явно высокий градус", - процитировали в пресс-службе слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.

Новости Москвы,Стас Тыркин,Александр Сокуров,
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