В столичных парках бесплатно покажут фильм «Серебряная астра»

«Картина «Серебряная астра» - кино об обычных москвичах старшего поколения, которые на своем примере показывают, что жизнь может и должна быть яркой, насыщенной событиями, новыми достижениями и встречами. Это настоящее семейное кино, и оно будет интересно разной возрастной категории. Поэтому мы решили провести серию показов именно в столичных парках, которые являются любимым местом отдыха горожан всех возрастов. Надеемся, что наша картина не только понравится зрителям, но и вдохновит к новым свершениям и покажет, что нет ничего невозможного», - приводятся в материале слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.