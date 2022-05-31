В столичных парках бесплатно покажут фильм «Серебряная астра»

В столичных парках с 2 июня стартуют бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра» (2021), созданного в рамках проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра города.
Так, картина состоит из четырех новелл, в основе каждой из которых - реальные истории участников о любви, дружбе, взаимоотношениях с внуками и самореализации в старшем возрасте.
«Картина «Серебряная астра» - кино об обычных москвичах старшего поколения, которые на своем примере показывают, что жизнь может и должна быть яркой, насыщенной событиями, новыми достижениями и встречами. Это настоящее семейное кино, и оно будет интересно разной возрастной категории. Поэтому мы решили провести серию показов именно в столичных парках, которые являются любимым местом отдыха горожан всех возрастов. Надеемся, что наша картина не только понравится зрителям, но и вдохновит к новым свершениям и покажет, что нет ничего невозможного», - приводятся в материале слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.
Отмечается, что сценарий написали молодые драматурги под руководством актера Сергея Майорова. Доработали его с помощью фокус-группы, участниками которой стали активисты «Московского долголетия».
Над фильмом работали более 150 человек старшего поколения, 17 из них получили главные роли. Кроме того, в «Серебряной астре» снялись и известные артисты - Ольга Кузьмина, Анна Ардова, Александр Олешко, Родион Газманов, Дмитрий Бикбаев (он же стал креативным продюсером). Режиссеры - Анна Петрик и Вадим Ветров.
Так, премьера фильма пройдет 2 июня в амфитеатре парка «Ангарские пруды» (ул. Софьи Ковалевской, д. 1, вл. 1).
Начало показа в 18:00.
10 июня в это же время зрителей ждут в летнем кинотеатре парка Олимпийской деревни (ул. Олимпийская Деревня, д. 2), 15 июня в 20:00 - в летнем кинотеатре в Бабушкинском парке (ул. Менжинского, д. 6, стр. 3), 23 июня в 12:30 - в Саду имени Баумана у сцены «Ракушка» (ул. Старая Басманная, д. 15а, стр. 4).
24 июня в 18:00 фильм еще раз покажут в летнем кинотеатре парка Олимпийской деревни и амфитеатре парка «Ангарские пруды».