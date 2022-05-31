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24 минуты назад

Специальные мероприятия пройдут на ВДНХ в День защиты детей

Агентство «Москва»иещё 1

Специальные мероприятия к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, пройдут на ВДНХ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

На ВДНХ пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная выставка страны приглашает принять участие в праздновании Международного дня защиты детей 1 июня. В программе - фестиваль детства и юности «Большая перемена», премьера интерактивного спектакля «Сказки о космосе», гигантская раскраска и мультдискотека в «Союзмультпарке», фестиваль «МногоМама» на «Городской ферме» и показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. Гостей выставки также ждут познавательные мастер-классы, занятия, экскурсии в Музейном городе», - пояснил Жестков.

Отмечается, что, в частности, запланированы занятия для дошкольников «Путешествие Буковки в музее «Слово», экскурсии «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима», «Живое слово», «От берестяных грамот до первых книг…». Специальные экскурсии пройдут также в центре «Космонавтика и авиация».

По словам руководителя пресс-службы, тематические мероприятия запланированы и в Музее кино.

«В Музее кино в 18:30 бесплатно покажут лучшие фильмы учеников киношколы имени МакГаффина. Сотрудники павильона «Нефть» организуют в 12:00 квест с Нефтяшей на детской площадке «Нефтеград». В 13:00 в музее ВДНХ стартует экскурсия «Путешествие из будущего в загадочное прошлое». Гости узнают о ВДНХ как об олицетворении города будущего», - пояснил Жестков.

Он уточнил, что также на Центральной аллее ВДНХ пройдет фестиваль детства и юности «Большая перемена», в котором примут участие более 8 тыс. человек: участники детских и молодежных организаций, педагоги-наставники и родители.

«В 14:00 и 16:00 - большая премьера в Театре сказок, спектакль «Сказки о космосе». <…> Еще один спектакль - «Когда я стану взрослым» - стартует в 18:30 в павильоне «Рабочий и колхозница», - добавил Жестков.

Новости Москвы,Александр Жестков,ВДНХ,
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