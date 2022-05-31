"Москонцерт" расширит репертуар мероприятий в здании мэрии Москвы

"Иммерсивный спектакль, который сделали Юрий Квятковский и Петр Айду, полюбился всем, кому посчастливилось прийти на ул. Тверская, 13 в качестве посетителей. Каждый день в этом здании проходят важные городские и международные мероприятия, а вечером в выходные теперь проводятся концерты, которые может посетить каждый. <...> Проект получился, и он прожил на площадке более полугода. Сейчас мы планируем расширить репертуар за счет самых разнообразных концертов", - сказал Бачурин.