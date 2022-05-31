В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
56 минут назад

"Москонцерт" летом запустит серию новых концертов в здании мэрии

ТАССиещё 2

"Москонцерт" расширит репертуар мероприятий, которые будут проходить в здании мэрии Москвы на Тверской улице. Представить новую концертную программу планируют летом 2022 года, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.

"Москонцерт" расширит репертуар мероприятий в здании мэрии Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зимой в здании столичной мэрии "Москонцерт" впервые начал показывать спектакли. Премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской" состоялась 25 декабря. Постановка рассказывает о прежних руководителях города и истории здания. Мероприятие подготовлено "Москонцертом" совместно с компанией Zapomni и Музеем Москвы.

"Иммерсивный спектакль, который сделали Юрий Квятковский и Петр Айду, полюбился всем, кому посчастливилось прийти на ул. Тверская, 13 в качестве посетителей. Каждый день в этом здании проходят важные городские и международные мероприятия, а вечером в выходные теперь проводятся концерты, которые может посетить каждый. <...> Проект получился, и он прожил на площадке более полугода. Сейчас мы планируем расширить репертуар за счет самых разнообразных концертов", - сказал Бачурин.

Он уточнил, что новинки начнут показывать уже летом, не дожидаясь официального открытия театрального и концертного сезонов.

"Я считаю лето неплохим временем для запуска любых программ. Работа на площадке идет успешно, новый репертуар уже в разработке, и скоро мы его анонсируем", - пояснил Бачурин.

Новости Москвы,Юрий Квятковский,Илья Бачурин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители