"Москонцерт" расширит репертуар мероприятий в здании мэрии Москвы

"Москонцерт" расширит репертуар мероприятий, которые будут проходить в здании мэрии Москвы на Тверской улице. Представить новую концертную программу планируют летом 2022 года, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Зимой в здании столичной мэрии "Москонцерт" впервые начал показывать спектакли. Премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской" состоялась 25 декабря. Постановка рассказывает о прежних руководителях города и истории здания. Мероприятие подготовлено "Москонцертом" совместно с компанией Zapomni и Музеем Москвы.
"Иммерсивный спектакль, который сделали Юрий Квятковский и Петр Айду, полюбился всем, кому посчастливилось прийти на ул. Тверская, 13 в качестве посетителей. Каждый день в этом здании проходят важные городские и международные мероприятия, а вечером в выходные теперь проводятся концерты, которые может посетить каждый. <...> Проект получился, и он прожил на площадке более полугода. Сейчас мы планируем расширить репертуар за счет самых разнообразных концертов", - сказал Бачурин.
Он уточнил, что новинки начнут показывать уже летом, не дожидаясь официального открытия театрального и концертного сезонов.
"Я считаю лето неплохим временем для запуска любых программ. Работа на площадке идет успешно, новый репертуар уже в разработке, и скоро мы его анонсируем", - пояснил Бачурин.