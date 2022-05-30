Москвичам рассказали о музыкальных клубах в центрах московского долголетия

Жителям столицы рассказали о самых ярких музыкальных клубах в центрах московского долголетия (ЦМД) в понедельник, 30 мая.

Фото: Портал мэра Москвы Портал мэра Москвы

Так, в клубе «Три аккорда» ЦМД «Щапово» всех желающих научат играть на шестиструнной гитаре. При этом не обязательно уметь играть на гитаре – достаточно лишь обладать большим желанием освоить этот инструмент. Возглавляет клуб активная участница проекта Маргарита Степанова, которая с детства играет на этом инструменте, а после 50 лет она с легкостью овладела новым музыкальным инструментом – укулеле.

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— Я очень долго вынашивала идею создания музыкального коллектива, который собрал бы близких по духу людей, желающих научиться игре на моем любимом инструменте. И вот моя мечта исполнилась, в центре московского долголетия «Щапово»! Здесь мы с удовольствием проводим время и учимся играть любимые песни на гитаре, – рассказала Маргарита.

Любителей и виртуозов игры на самом душевном и романтичном инструменте ЦМД «Тушино» приглашает посетить клуб «Струны души». Здесь каждую неделю участники встречаются, чтобы поделиться опытом и интересными приемами игры на гитаре, вместе сыграть несколько любимых композиций, представить свои авторские произведения и разучить новые. Кроме того активисты клуба являются яркими привеженцами здорового образа жизни. Так, лидер клуба — Наталья Леонова, активно занимается спортом, и ее волейбольная команда «Москва МФВ» завоевала золотые медали в финале Кубка России в категории 50+.

В центре московского долголетия «Бибирево» в клубе «Песни товарищей» музыкальные встречи также не обходятся без гитары. В настоящее время в клубе собирается порядка 20 человек, которые поют для души и от сердца, а репертуар самый разнообразный — песни советских композиторов, бардовские композиции, песни из русских фильмов и даже народные. Участники клуба активно участвуют в концертах ЦМД «Бибирево». Так, уже состоялись концерты, посвященные творчеству Владимира Высоцкого, Леонида Утёсова, выступление творческого коллектива народной песни и многое другое.

В центрах московского долголетия встречаются музыкальные коллективы, которые собрались вместе задолго до открытия клубных пространств. Одним из таких клубов является «Романтика романса», ЦМД «Сокол». Его репертуар составляют романсы, народные песни и сочинения отечественных зарубежных композиторов. Лидер клуба профессиональный музыкант, преподаватель по классу баяна Лилия Нарышкина. Клубные встречи проходят дважды в неделю, каждую среду и субботу в 13:00.