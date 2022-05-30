Москва вошла тройку лидеров рейтинга благосостояния семей в России

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга благосостояния семей в России, сообщает РИА Новости. Агентство исследовало данные Росстата о денежных остатках после минимальных жизненно необходимых затрат у семей с двумя работающими родителями и двумя детьми за 2021 год. По эти данным. в среднестатистической российской семье остается 50,3 тысячи рублей.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий округ, где в семьях остается порядка 102,5 тысячи рублей. Москва заняла вторую строчку рейтинга со средним остатком в 81 тысячу рублей. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург. В северной столице у семьи в среднем остается 77,1 тысячи рублей.

Затем поочередно расположились Сахалин (76,4 тысячи), Чукотка (71,7 тысячи), Магаданская область (67,2 тысячи), Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа (по 65,1 и 55 тысячи соответственно).

Минимальный остаток зафиксирован в Кабардино-Балкарии и Чечне. В этих регионах в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей, и без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми очень сложно, говорится в исследовании.

В 12 российских регионах после минимальных расходов в среднестатистических семьях с двумя детьми потенциально остается от 15 до 20 тысяч рублей.