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1 час назад

Москвичи предложили вернуть уличную торговлю у метро

Мослента

Архивный снимок уличной торговли у станции метро «Щербаковская» (ныне «Алексеевская»), опубликованный в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте», заставил пользователей сети с ностальгией вспомнить эту торговую точку. Москвичи указали на одну особенность старых продуктовых развалов, по которой они скучают в наши дни.

Москвичи предложили вернуть уличную торговлю у метро
Фото: ТАССТАСС

Пользователи вспомнили, что раньше здесь продавали натуральную продукцию. Она, конечно, быстро портилась и издавала неприятный запах, но имела была гораздо полезней, чем современные «пластиковые» овощи и фрукты. Юзеры предложили вновь вернуть уличную торговлю у метро с натуральными продуктами.

«Все было натуральное и запах гнилья был натуральный, а не химии, что сейчас. Сейчас редко где можно услышать запах овощей и фруктов», «Жаль, что это исчезло. Так хорошо было и продукты хорошие, а что бы не подбрасывали, и не обвешивали, нужно было общаться нормально и внимательно следить за продавцом», «Помним, потому что все было свежее, без химии», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее известная телеведущая Ирена Понарошку призналась в любви к Усачевскому рынку.

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