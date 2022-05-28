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1 час назад

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Рыбная неделя»

Вечерняя Москваиещё 4

27 мая в столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя». Всего открылось 19 площадок в округах города и четыре в центре. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Рыбная неделя»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

Глава города отметил, что в рамках фестиваля открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он расположилась На переходе от Манежной к площади Революции, а его площадь составила 700 квадратных метров.

По словам мэра столицы, не смотря на дождливую погоду, в первый день работы было продано около восьми тонн продукции. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году.

Наибольшую популярность среди москвичей приобрели сельдь олюторская, иваси, охлажденная корюшка, филе трески и многое другое.

Собянин пригласил всех жителей столицы на «Рыбную неделю». Фестиваль будет открыт до 5 июня, отметил мэр в своем Telegram-канале.

В столице в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» состоится заплыв на SUP-бордах. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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