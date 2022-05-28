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1 час назад

В Москве высадили яблоневый сад в честь войск РХБЗ

ТАСС

Яблоневый сад появился в Москве на территории 27-го ЦНИИ. Деревья высадили в честь военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, проявивших себя на Украине, сообщили журналистам в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В Москве высадили яблоневый сад в честь военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 27-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации прошла акция "Яблоневый сад", где ее участники высадили 10 саженцев в честь военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С приветственной речью перед участниками акции выступила председатель женского совета Управления начальника войск РХБЗ ВС РФ Светлана Кириллова. Она отметила вклад и доблесть военнослужащих войск РХБЗ при выполнении поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

В акции также приняли участие военнослужащие и члены их семей ЦНИИ, представители женсовета управления и движения "Юнармия".

"Каждая яблоня будет названа именем военнослужащего, который особым образом отличился в ходе выполнения специальной военной операции. Акция проведена <...> c целью поддержать военнослужащих, а также для сплочения воинских коллективов и поддержания благоприятного климата в семьях военнослужащих", - добавили в Минобороны.

Перед церемонией высадки яблоневого сада трех школьников посвятили в ряды "Юнармии". Также для детей провели открытый урок "Юный химик", на котором специалисты 27-го ЦНИИ продемонстрировали несколько зрелищных химических опытов.

Новости Москвы,Верховный суд,Минобороны России,
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