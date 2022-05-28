В День защиты детей в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств

В столице 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдет Большой фестиваль школ искусств. Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, лучшие коллективы учебных заведений, лауреаты международных и всероссийских конкурсов выступят с программой в парке «Зарядье». Концерты и мастер-классы будут идти с 10:00 до 21:00.

Фото: агн москва агн москва

«Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена “Зарядья”. Вместе с юными талантами из московских школ искусств выступят именитые артисты — танцоры и музыканты. Помимо концертной программы, гостей ждут творческие занятия», — отметила Наталья Сергунина.

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Главная сцена

Главная сцена будет работать с 11:00 до 21:00. Там выступят биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова, камерный оркестр Московского государственного колледжа музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Ф. Шопена и русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А.Г. Шнитке.

Премьер Государственного академического Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова выйдут на сцену с коллективами Московского хореографического училища при театре танца «Гжель», Московского государственного хореографического училища имени Л.М. Лавровского и колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской. Аккомпанировать танцовщикам будет Emotion-orchestrа под управлением Юрия Медяника.

Ученики Академии джаза Эдмонд Мурадян (фортепиано), Влад Минеев (фортепиано), Касьян Лексус (контрабас), Владимир Кунц (барабаны) сыграют импровизации с пианистом Даниилом Крамером и джазовым музыкантом Дарьей Чернаковой. А пианисты Александр Гиндин и Басиния Шульман выступят с лауреатом гранта Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года учеником Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Артуром Искоростенским и студенткой МГКМИ имени Ф. Шопена Анастасией Довгань.

Оперный певец заслуженный артист России Ильдар Абдразаков выступит вместе со студентами МГИМа имени А.Г. Шнитке Дилярой Калимуллиной и Адамом Калмыковым. На сцене также встретятся коллектив народного танца Московского хореографического училища при театре танца «Гжель» и артисты Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной. Ученица детской музыкальной школы имени Б.А. Чайковского и лауреат гранта Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года Софья Носова выступит с певицей Пелагеей.

Музыку из фильмов исполнят вокалисты Полина Стембольская (МГКМИ имени Ф. Шопена) и Тимур Пазнухов (детская школа искусств «Центр»), инструменталист из детской музыкальной школы имени Ф. Листа при школе искусств «Кусково» Александр Долгов, а также сводный хор детской школы искусств имени И.С. Баха. Они выступят в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Еще один гость концерта — композитор Эдуард Артемьев.

Совместный перформанс представят оркестр «Гнесинские виртуозы», ученик мастерской саунд-дизайна детской музыкальной школы имени Н.П. Ракова Иван Пастухов и DJ First. Программу на главной сцене завершит грандиозное шоу барабанщиков, участие в котором примут Vasiliev Groove, музыкальные группы детской школы искусств имени М.И. Глинки «ГлинкаDrums» и детской школы искусств имени В.С. Калинникова Drum Power.

Другие площадки

На большом лугу, где расположена одна из видовых площадок парка с панорамой Кремля, пройдут пленэр и художественные мастер-классы преподавателей московских творческих школ и колледжей.

Знаменитые во всем мире классические произведения будут звучать и у медиацентра. Музыканты из школ искусств будут исполнять их, подхватывая мелодии друг за другом.

В театральной студии медиацентра представят пластический спектакль и литературно-музыкальную композицию, выступят театральные коллективы. Для начинающих актеров московских школ искусств устроят встречи с артистами театра и кино Максимом Авериным и Андреем Леоновым. Интервью у гостей фестиваля возьмет обладатель гранта Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года ученица Московской театральной школы Олега Табакова Софья Бейман. Площадка будет работать с 11:00 до 19:45.

В честь Года культурного наследия народов России на площади перед «Заповедным посольством» организуют фольклорную программу, которая продлится с 11:00 до 19:20. Ученики и преподаватели школ искусств расскажут о русских национальных традициях, а также исполнят народные песни и танцы. Учащиеся московских школ выступят сольно и в составе фольклорных ансамблей. Молодые музыканты сыграют на народных инструментах.

В холле «Заповедного посольства» с 11:00 до 19:00 можно будет узнать все о поступлении в московские школы искусств, прием заявок в которые продолжится до 15 июня. Кроме того, педагоги системы дополнительного творческого образования проведут там консультации.

На площади перед подземным музеем парка «Зарядье» с 11:00 до 18:30 пройдут познавательные мастер-классы, спектакли, хореографический концерт и балет.

Кроме того, в рамках фестиваля в медиацентре с 10:00 до 22:00 пройдет выставка учащихся и педагогов школ искусств, которые подготовили для нее уникальные и интересные поделки.