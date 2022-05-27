В терминалы В и С Шереметьево запустят аэроэкспрессы

Новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту Шереметьево с 31 мая, аэроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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«31 мая в аэропорту Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - поезда «Аэроэкспресс» начнут курсировать прямо до терминалов В и С», - говорится в материале.

Отмечается, что запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок.