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53 минуты назад

Аэроэкспрессы в терминалы В и С Шереметьево запустят 31 мая

Агентство «Москва»иещё 2

Новый железнодорожный терминал откроется в аэропорту Шереметьево с 31 мая, аэроэкспрессы будут следовать до терминалов В и С. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В терминалы В и С Шереметьево запустят аэроэкспрессы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«31 мая в аэропорту Шереметьево откроется новый железнодорожный терминал - поезда «Аэроэкспресс» начнут курсировать прямо до терминалов В и С», - говорится в материале.

Отмечается, что запуск прямого железнодорожного сообщения в терминалы В и С Шереметьево из центра Москвы обеспечит возрастающие потребности авиапассажиров в высокий сезон в условиях наращивания внутрироссийских перевозок.

В пресс-службе напомнили, что строительство новой железнодорожной линии вокруг аэропорта и вокзального комплекса в Северном терминальном комплексе (СТК) Шереметьево является инвестиционным проектом ОАО «РЖД».

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,РЖД,
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