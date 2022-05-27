Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт вечером пятницы, 27 мая, в связи с ожидаемой высокой загруженностью дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы Портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что по данным Центра организации дорожного движения, интенсивность трафика в Москве в вечерний час пик достигнет 8 баллов. Основные затруднения ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.