Собянин заявил о начале сезона «Спортивных выходных»

— «Спортивные выходные» идут онлайн и офлайн. Подбираются самые живописные локации — 20 спортивных площадок, из них 16 — около павильонов «Здоровая Москва», где можно быстро проверить свое здоровье. Тренировки проходят каждые выходные, в 10:00 и 12:00. Впервые в новом сезоне пройдут занятия по стретчингу на крыше Северного речного вокзала, йога возле пруда в Царицыно, тренировки в Доме культуры «ГЭС-2» и много других активностей, — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».