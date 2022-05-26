Москвичей приглашает книжный фестиваль "Красная площадь"

VIII книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре столицы с 3 по 6 июня. В этом году живой формат объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Онлайн-трансляции основных событий зрители смогут увидеть на популярных интернет-платформах.

Фото: ТАСС ТАСС

Фестиваль пройдет на девяти традиционных площадках – "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – Библиотека", "История Отечества", "Музейная линия" и, конечно, "Главная сцена".

Видео дня

Кроме того, на "Главной сцене" состоятся церемонии награждения победителей известных конкурсов и премий: конкурс юных чтецов "Живая классика" проведет суперфинал, а в День русского языка и день рождения А. С. Пушкина здесь засияют новые звезды отечественной литературы – лучшим молодым писателям и поэтам страны уже шестой раз будет вручена литературная премия "Лицей".

В течение всех дней фестиваля будет проходить благотворительная акция "Подари ребенку книгу". Стать меценатом сможет каждый – достаточно будет оставить свой книжный подарок в одном из шести боксов, расположенных на территории Красной площади. В нынешнем году принято решение все собранные в рамках акции книги передать в дар детским медицинским учреждениям различного уровня. Значительная часть территории будет отдана площадке "Детская и учебная литература". В этом году она будет работать под девизом "Что за прелесть эти сказки!".

Площадка "Регионы России" вновь представит в миниатюре издательскую карту страны: здесь соберутся книжники из 60 регионов. Здесь пройдут яркие костюмированные фольклорные выступления, а также презентации новинок и культурологические дискуссии. В рамках "Красной площади" состоится и уникальный проект – Фестиваль национальных литератур. Он призван сделать национальные литературы достоянием широкого читателя в России.