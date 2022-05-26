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20 минут назад

Более 500 парковочных мест создадут в столице для маломобильных граждан

Москва24иещё 1

Более 500 новых парковочных мест создадут в Москве для маломобильных граждан в этом году, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 500 парковочных мест создадут в столице для маломобильных граждан
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить удобное передвижение по городу для всех жителей. Мы строго следим за тем, чтобы не меньше 10% парковочных мест были отданы для людей с инвалидностью. В этом году организуем 500 таких мест", – цитирует Ликсутова ТАСС.

По его словам, благодаря этому маломобильные горожане получат возможность припарковать автомобиль максимально удобно и близко к пункту поездки.

В пресс-службе Дептранса уточнили, что парковки появятся в каждом округе города около важных социальных объектов. Парковочные места для маломобильных жителей создадут возле больниц, роддомов, центров реабилитации и школ.

Ранее сообщалось, что еще 11 парковочных мест для автобусов появятся в Москве. Их разместят около точек притяжения туристов. Площадки появятся у столичных вокзалов, рядом с парком "Коломенское", а также вблизи делового комплекса "Москва-Сити" и у причала на Москве-реке.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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