"Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу. И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом", – сказал мэр Москвы.