В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

В период с 26 мая по 2 июля в столице пройдет основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировалось более 85 тысяч человек. Из них около 69 тысяч — выпускники текущего года. В первый день основного периода ЕГЭ пройдут экзамены по литературе, химии и географии: литературу планирует сдавать свыше семи тысяч человек, химию — около восьми тысяч, а географию — около двух тысяч участников, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

При этом, как уточняется, наиболее востребованными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, английский язык и информатика, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что более 95 тысяч московских школьников сдадут Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в основной период. Результаты экзаменов можно будет узнать не позднее 30 мая на портале mos.ru.

Новости Москвы,Общество,Андрей Постульгин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители