Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Москве

— На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировалось более 85 тысяч человек. Из них около 69 тысяч — выпускники текущего года. В первый день основного периода ЕГЭ пройдут экзамены по литературе, химии и географии: литературу планирует сдавать свыше семи тысяч человек, химию — около восьми тысяч, а географию — около двух тысяч участников, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.