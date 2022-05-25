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39 минут назад

Второй концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится на ВДНХ 28 мая

Агентство «Москва»

В субботу, 28 мая, на территории ВДНХ состоится второй концерт программы «Военные оркестры в парках». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На ВДНХ состоится концерт «Военные оркестры в парках»
Фото: ТАССТАСС

«28 мая на большом поле выводного круга Центра национальных конных традиций на территории ВДНХ в 17:00 состоится второй концерт сезона «Военных оркестров в парках». Дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке министерства обороны РФ продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что концертную программу в рамках проекта представит оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета министерства обороны РФ.

«Среди выпускников института - лауреаты международных и всероссийских конкурсов, руководители ведущих отечественных и зарубежных коллективов, творческая деятельность которых укрепляет боевой дух армии, развивая исторические и культурные традиции военной музыки. Оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета министерства обороны РФ участвует в международных конкурсах и фестивалях, в проектах на телевидении и радио», - добавили организаторы.

Новости Москвы,ВДНХ,Минобороны России,
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