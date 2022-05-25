На ВДНХ состоится концерт «Военные оркестры в парках»

«28 мая на большом поле выводного круга Центра национальных конных традиций на территории ВДНХ в 17:00 состоится второй концерт сезона «Военных оркестров в парках». Дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке министерства обороны РФ продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках», - говорится в сообщении.