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17 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о неделе дождей

Елена Прошина

Москвичей ждет длительный дождливый период, начиная со второй половины этой недели. Об этом пишет Мослента со ссылкой на данные Gismeteo.

Москвичей предупредили о дождях и похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дождливая погода придет в столицу уже в четверг, 26 мая. Будет облачно, с прояснениями, выпадет 5,5 миллиметра осадков. Днем температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов.

В пятницу количество осадков будет уже вдвое больше - 11,5 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 15, а ночью ожидается плюс 10.

Дожди будут лить больше недели - до следующей субботы, 4 июня. В этот день температура воздуха будет плюс 13-20 градусов днем и 8-12 ночью. Максимальная скорость ветра в эти дни достигнет 13 метров в секунду.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что климатическое лето наступит в Москве 28-29 мая. Тогда среднесуточная температура постоянно будет превышать плюс 15 градусов. Также синоптик дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, оно будет не таким жарким, как предыдущее, но и не холодным. Температура ожидается около и выше нормы.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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