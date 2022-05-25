Зеленый театр ВДНХ откроет новый сезон 28 мая

«28 мая на главной выставке страны стартует новый сезон в Зеленом театре ВДНХ. Все лето на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера. Откроет программу гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с симфоническим оркестром». <…> Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Спокойная ночь» и другие известные песни Виктора Цоя», - говорится в сообщении.