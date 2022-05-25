Зеленый театр ВДНХ откроет новый сезон 28 мая

В субботу, 28 мая, Зеленый театр ВДНХ откроет новый сезон концертом с участием гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Об этом сообщила пресс-служба выставки.
«28 мая на главной выставке страны стартует новый сезон в Зеленом театре ВДНХ. Все лето на сцене под открытым небом москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных эстрадных артистов и легенд отечественного рока, яркие театральные постановки, юмористические стендап-шоу и творческие вечера. Откроет программу гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян с симфоническим оркестром». <…> Этим субботним вечером в Зеленом театре прозвучат такие хиты, как «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Спокойная ночь» и другие известные песни Виктора Цоя», - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие начнется в 19:00. 3 июня в это же время пройдет концерт группы «Чиж & Co».
«В новом сезоне гостей Зеленого театра ждут выступления группы «Моральный кодекс», композитора Кирилла Рихтера, Ирины Дубцовой, Александра Малинина, Николая Носкова, Сергея Пенкина, Сергея Трофимова, SHAMAN и других. Также здесь покажут драму-оперу-балет «Кармен», спектакль «Колхозница и Рабочий. ГАЛА», пройдут фестиваль Russian Woodstock, комедийные шоу Stand Up, «Женский стендап» и «Однажды в России». Узнать обо всех ближайших событиях и приобрести билеты можно на официальном сайте ВДНХ», - добавили в пресс-службе.