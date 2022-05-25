Со здания завода Renault в Москве демонтируют вывеску. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятую очевидцами запись.

16 мая стало известно о переходе 100 % акций компании «Renault Россия» правительству Москвы. При этом 67,69 % активов «АвтоВАЗа», которыми владела французская автокорпорация, перейдут подведомственному Минпромторгу научному центру ФГУП «НАМИ». А оставшиеся активы компании сохранит госкорпорация «Ростех».