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35 минут назад

Демонтаж вывески с завода Renault в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

Со здания завода Renault в Москве демонтируют вывеску. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятую очевидцами запись.

16 мая стало известно о переходе 100 % акций компании «Renault Россия» правительству Москвы. При этом 67,69 % активов «АвтоВАЗа», которыми владела французская автокорпорация, перейдут подведомственному Минпромторгу научному центру ФГУП «НАМИ». А оставшиеся активы компании сохранит госкорпорация «Ростех».

Ранее сообщалось, что в июне планируется запустить производство на «АвтоВАЗе». Об этом заявил гендиректор предприятия Максим Соколов.На столичном заводе Renault будут выпускать автомобили «Москвич».

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