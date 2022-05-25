В Москве пройдет акция по обмену одеждой «Зелёная суббота»

Ежемесячные акции обмена и дарения вещей «Зелёная суббота» стартовали в Москве в апреле. Тогда жители обменивались электронной и электрической техникой в хорошем состоянии. 28 мая настала очередь одежды, обуви и аксессуаров.

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«Идея шеринга стремительно набирает обороты в столице, это интересно людям. С одной стороны, расхламляешь квартиру, с другой – продлеваешь жизнь вещей. Это большой шаг на пути к осознанному потреблению. Наконец, такие мероприятия означают знакомство с единомышленниками», – говорит руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

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«На производство одежды приходится 5-10% загрязнения пресной воды. Например, на изготовление простой футболки уходит 2,7 тысяч литров воды, столько в среднем человек выпивает за три года, – рассказала член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова. – Отдавая в дар или обменивая ставшую ненужной одежду, мы снижаем экологический след от производства новых вещей, транспортирования и переработки текстиля».

«Зелёная суббота» пройдет в уникальном пространстве 1895 года постройки. Здесь удалось сохранить чугунные плиты на полу, деревянные рамы и кирпичную кладку с колоннами 19-го века. Пространство находится по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, 7-9 строение 2, вход №3. Время, дата проведения: 28 мая, с 12:00 до 16:00.

Приносить для обмена можно неограниченное количество предметов женского, мужского и детского гардероба. Главное – вещи должны быть чистыми, без повреждений и дырок. К свопу допускаются только одежда, обувь и аксессуары (головные уборы, шарфы, перчатки, сумки, украшения, ремни, галстуки и т.д.). Не принимается нижнее бельё, одежда для сна, носочно-чулочные изделия.

На этом «Зелёные субботы» не закончатся. В июне можно будет обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками, в июле – предметами интерьера и посудой, в августе – школьными принадлежностями и учебниками. Полный график «Зелёных суббот» с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.