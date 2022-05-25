Стало известно, какие заводы могут построить в новой Москве

Несколько российских компаний ведут переговоры с департаментом развития новых территорий Москвы о перспективе строительства там заводов и предприятий, рассказал журналистам глава департамента Владимир Жидкин .

По его словам, речь идет о возможном строительстве заводов по изготовлению светодиодных светильников, текстиля, швейном и пищевом производствах, а также о создании медицинского предприятия по производству инсулина, который будет работать на базе китайских составляющих.