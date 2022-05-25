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21 минуту назад

Чиновник рассказал, какие заводы могут построить в новой Москве

РИА Недвижимость

Несколько российских компаний ведут переговоры с департаментом развития новых территорий Москвы о перспективе строительства там заводов и предприятий, рассказал журналистам глава департамента Владимир Жидкин.

Стало известно, какие заводы могут построить в новой Москве
Фото: ТАССТАСС

По его словам, речь идет о возможном строительстве заводов по изготовлению светодиодных светильников, текстиля, швейном и пищевом производствах, а также о создании медицинского предприятия по производству инсулина, который будет работать на базе китайских составляющих.

"Перенасыщения какого-либо вида производства у нас сегодня нет, поэтому все виды предложений будут поддерживаться. Если будет возможность выдать земельные участки безвозмездно, то будем выдавать независимо от вида производства", - сказал Жидкин.

Новости Москвы,Владимир Жидкин,
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