Москвичи смогут бесплатно сделать анализ на ТТГ

"Причины нарушений функции щитовидной железы, в первую очередь, это наследственная предрасположенность. Если у родственников пациента есть заболевания щитовидной железы, то для такого человека риск выше, чем в среднем по популяции. Вторая причина – это проживание в районах природного йододефицита. Большая часть территории России сосредоточена в таких районах. Так как йод основной структурный компонент гормонов щитовидной железы, то дефицит йода со временем приводит к развитию патологических процессов. Также неблагоприятное влияние оказывают экологические факторы, лекарственные вещества, некоторые могут приводить к заболеваниям щитовидной железы, и аутоиммунные процессы".