Москвичи смогут бесплатно сделать анализ на ТТГ

В рамках социальной акции ко Всемирному дню щитовидной железы в Центре молекулярной диагностики CMD можно бесплатно сделать исследование на количество тиреотропного гормона. Для этого до 29 мая нужно пройти тематический опрос на сайте Центра.
По данным ВОЗ, различные заболевания щитовидной железы занимают второе место среди эндокринных нарушений после сахарного диабета. Нарушения её функции выявляются примерно у каждого десятого жителя нашей планеты. Подробнее об этом рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Марина Вершинина:
"Причины нарушений функции щитовидной железы, в первую очередь, это наследственная предрасположенность. Если у родственников пациента есть заболевания щитовидной железы, то для такого человека риск выше, чем в среднем по популяции. Вторая причина – это проживание в районах природного йододефицита. Большая часть территории России сосредоточена в таких районах. Так как йод основной структурный компонент гормонов щитовидной железы, то дефицит йода со временем приводит к развитию патологических процессов. Также неблагоприятное влияние оказывают экологические факторы, лекарственные вещества, некоторые могут приводить к заболеваниям щитовидной железы, и аутоиммунные процессы".
Щитовидная железа - важнейший орган человеческого организма. Гормоны, которые она вырабатывает, регулируют обмен веществ, рост, развитие и функцию всех тканей, органов и систем, также стимулируют энергетические процессы и влияют на сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы.