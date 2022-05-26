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1 час назад

В Москве отремонтируют старое здание Кунцевского вокзала

ТАССиещё 5

Кунцевский вокзал, построенный на рубеже XIX и XX веков, отремонтируют в Москве. Специалисты уже готовят проект, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вокзал станции Кунцево в Москве отремонтируют
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыПресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

"В столице отремонтируют здание вокзала станции Кунцево. Сейчас специалисты готовят проект будущих работ, который затем согласуют с департаментом культурного наследия. Кунцевский вокзал - это образец неоготической архитектуры, он имеет статус выявленного объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что историческое здание вокзала расположено по адресу: улица Алексея Свиридова, дом 22. Вокзал был построен на рубеже XIX-XX веков (1899-1900) по проекту архитектора Ивана Струкова. Зодчий экспериментировал с разными архитектурными стилями. Для Кунцевского вокзала было выбрано направление историзм и стиль неоготика: фасады здания венчают башенки c зубцами. Одноэтажная постройка из светло-серого кирпича похожа на средневековый замок.

Сейчас в историческом здании вокзала размещены технические железнодорожные службы, для пассажиров работает зал ожидания. Действующая станция расположена поблизости.

"Сегодня историческое здание вокзала нуждается в ремонте. При первичном осмотре постройки специалисты обнаружили многочисленные отслоения штукатурного и красочного слоев, трещины, коррозию металлических элементов и другие дефекты. Также требуется провести ремонт интерьеров. Сейчас специалисты готовят проект будущих работ", - сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В данный момент проводятся библиографические и историко-архивные исследования, изучаются инженерно-технические особенности здания, чтобы подобрать оптимальные архитектурные и конструктивные решения. После того, как проект будет готов, его согласуют со столичным департаментом культурного наследия. На время проведения ремонта историческое здание закрывать не планируют, зал ожидания будет работать в обычном режиме.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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