Собянин объявил ковидную амнистию

Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.

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Кроме того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Ковидная амнистия вступит в силу 1 июня 2022 года.

В общей сложности Правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей.

Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.

Компенсация будет предоставляться в заявительном порядке при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года. Для получения компенсации нужно предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа.