Собянин объявил ковидную амнистию

Правительство Москвы компенсирует гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам административные штрафы, уплаченные за несоблюдение требований, введенных для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял Сергей Собянин.
Кроме того, будет прекращена работа по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
Ковидная амнистия вступит в силу 1 июня 2022 года.
В общей сложности Правительство Москвы прекратит взыскание либо компенсирует около 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей.
Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.
Компенсация будет предоставляться в заявительном порядке при обращении в центры госуслуг «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года. Для получения компенсации нужно предоставить постановление о назначении административного наказания и документ, подтверждающий уплату штрафа.
Формы заявлений о предоставлении компенсаций будут размещены на официальном портале mos.ru.