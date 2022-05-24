Музей Победы проведет онлайн-программу в честь Дня пограничника

«Музей Победы 28 мая проведет онлайн-программу в честь Дня пограничника. Интернет-пользователи смогут узнать о героической истории защитников города Перемышль, посетить виртуальную экскурсию по Брестской крепости, которая одной из первых принял на себя удар фашистских захватчиков, и увидеть фильм «На границе» в рамках традиционных онлайн-показов кинотеатра «Поклонка». Присоединиться к программе можно на сайте музея», - сказали в пресс-службе.