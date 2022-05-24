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1 час назад

Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу ко Дню пограничника 28 мая

Агентство «Москва»

Специальная программа онлайн-мероприятий пройдет в Музее Победы в День пограничника 28 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы проведет онлайн-программу в честь Дня пограничника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Музей Победы 28 мая проведет онлайн-программу в честь Дня пограничника. Интернет-пользователи смогут узнать о героической истории защитников города Перемышль, посетить виртуальную экскурсию по Брестской крепости, которая одной из первых принял на себя удар фашистских захватчиков, и увидеть фильм «На границе» в рамках традиционных онлайн-показов кинотеатра «Поклонка». Присоединиться к программе можно на сайте музея», - сказали в пресс-службе.

Так, на онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа» пользователям представят театрализованный рассказ о защитниках крепости и о судьбах героев-красноармейцев, их близких, врачах и медсестрах.

«Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стекла из крепости, личные вещи участников обороны и не только», - отметили в музее.

Также в рамках программы «День в истории» экскурсовод Музея Победы расскажет о героизме и мужестве защитников Перемышля, первого советского города, который был отбит у немцев 23 июня 1941 года.

Кроме этого, кинотеатр «Поклонка» бесплатно покажет фильм «На границе» режиссера Александра Иванова.

Новости Москвы,Александр Иванов,
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