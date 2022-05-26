В Москве появилась фиолетовая река

Река Лихоборка, которая находится в Северо-восточном административном округе Москвы, окрасилась в сине-фиолетовый цвет. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах, снятых очевидцем с берега, видна вода, которая в которой присутствуют несколько оттенков: от синего до фиолетового. Что стало причиной окраса реки на данный момент неизвестно.

Кроме того, пользователи соцсетей поделились, что от воды исходит резкий химический запах, который далеко разлетается.