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1 час назад

В Москве появилась фиолетовая река

Lenta.ruиещё 1

Река Лихоборка, которая находится в Северо-восточном административном округе Москвы, окрасилась в сине-фиолетовый цвет. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах, снятых очевидцем с берега, видна вода, которая в которой присутствуют несколько оттенков: от синего до фиолетового. Что стало причиной окраса реки на данный момент неизвестно.

Кроме того, пользователи соцсетей поделились, что от воды исходит резкий химический запах, который далеко разлетается.

Ранее в подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река Купелинка. это не первый подобный случай. В 2017 году река окрашивалась в зеленый цвет. Местные жители полагают, что в изменении цвета воды виноваты очистные сооружения.

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