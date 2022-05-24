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34 минуты назад

В Москве пройдут специальные показы памяти Цоя

Газета.Ru

В московском кинотеатре «Иллюзион» с 24 мая по 4 июня состоится программа показов «Цой. Ты так любишь эти фильмы». Об этом сообщает ТАСС.

В Москве пройдут специальные показы памяти Цоя
Фото: 

«Фильмы «Асса» и «Игла» пользуются неизменной популярностью у нашей аудитории. Также мы включили в программу менее известные широкой публике документальные картины Алексея Учителя, фантазию в жанре биографии «Лето», фильм-прощание «Цой» <...>, — рассказали организаторы проекта.

В рамках программы зрители увидят такие проекты, как документальные фильмы Алексея Учителя «Рок» (1987) и «Последний герой» (1992), его художественный фильм «Цой» (2020), а также криминальную драму «Сестры» (2001) Сергея Бодрова-младшего и ленту «Бездельники» (2011) Андрея Зайцева.

Ранее стало известно, что 21 июня в Тамбове состоится рок-пикник «И внезапно в вечность вдруг превратился миг» в честь памяти Виктора Цоя. В рамках пикника организаторы покажут редкие материалы о музыканте.

Новости Москвы,Шоу-бизнес,Сергей Бодров,Андрей Зайцев,Виктор Цой,Алексей Учитель,
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