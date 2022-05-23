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7 минут назад

Фильм "Я шагаю по Москве" выйдет в повторный прокат 26 мая

ТАССиещё 1

Картина режиссера Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" выйдет в повторный прокат в четверг 26 мая, сообщает Минкультуры РФ.

Фильм "Я шагаю по Москве" выйдет в повторный прокат
Фото: кадр из фильма "я шагаю по москве"кадр из фильма "я шагаю по москве"

"26 мая "Искусство кино" при поддержке киноконцерна "Мосфильм" выпускает в повторный прокат картину "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице министерства в социальной сети "ВКонтакте".

В ведомстве уточнили, что билеты на повторный показ фильма доступны по Пушкинской карте.

Премьера киноленты "Я шагаю по Москве" прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где режиссер фильма Георгий Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов:

"За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях".

Картина считается одним из самых главных фильмов оттепели. Основу киноповествования составляют события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой (Никита Михалков) и его друзьями - сибирским монтажником Володей Ермаковым (Алексей Локтев), призывником и молодоженом Сашей (Евгений Стеблов), продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой (Галина Польских). В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова "А я иду, шагаю по Москве".

Цифровая реставрация фильма выполнена киноконцерном "Мосфильм".

Новости Москвы,Общество,Галина Польских,Алексей Локтев,Евгений Стеблов,Георгий Данелия,Андрей Петров,Геннадий Шпаликов,Никита Михалков,Минкультуры России,
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