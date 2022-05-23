Новый вейк-спот откроется в "Сокольниках" 28 мая

28 мая в парке "Сокольники" откроется вейк-площадка для любителей активного отдыха, сообщили в пресс-службе Sportstation.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

В программе – бесплатное катание для любителей и продвинутых, контест с участием профессионалов, зрелищное PRO SHOW и, конечно, вечеринка от именитых диджеев Москвы. Начинающие, профи – все соберутся вместе, чтобы громко открыть летний сезон.

По словам организаторов, площадка (4-й Лучевой просек, 1-й Путяевский пруд) обещает стать точкой притяжения целого комьюнити: помимо тренировок на вейке, там планируют запустить летнюю йогу, фитнес, тренировки на сап-бордах и многое другое.