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59 минут назад

Новый вейк-спот откроется в "Сокольниках" 28 мая

Москва24

28 мая в парке "Сокольники" откроется вейк-площадка для любителей активного отдыха, сообщили в пресс-службе Sportstation.

Новый вейк-спот откроется в "Сокольниках" 28 мая
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

В программе – бесплатное катание для любителей и продвинутых, контест с участием профессионалов, зрелищное PRO SHOW и, конечно, вечеринка от именитых диджеев Москвы. Начинающие, профи – все соберутся вместе, чтобы громко открыть летний сезон.

По словам организаторов, площадка (4-й Лучевой просек, 1-й Путяевский пруд) обещает стать точкой притяжения целого комьюнити: помимо тренировок на вейке, там планируют запустить летнюю йогу, фитнес, тренировки на сап-бордах и многое другое.

Ранее в столице уже открылся единственный в мире крытый вейк-спот. Уникальная спортивная площадка оснащена крытым вейк-парком с бассейном длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой.

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