В Москве назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в Москве названы позиции курьера и комплектовщика. Об этом РИАМО сообщили в популярном сервисе объявлений.

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Так, претендующим на позицию мерчендайзера работодатели предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, бариста — 40 тысяч рублей, а продавцам-консультантам готовы платить в среднем 47,5 тысячи рублей.

В вакансиях пекарей и официантов стоит медианная зарплата в 59 650 и 60 тысяч рублей соответственно. Также среди учащихся особой популярностью пользуется должность курьера, на которой можно заработать 80 тысяч рублей, и комплектовщика, зарплата которых составляет до 90 тысяч рублей.