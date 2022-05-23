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6 минут назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в Москве

Мослента

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в Москве названы позиции курьера и комплектовщика. Об этом РИАМО сообщили в популярном сервисе объявлений.

В Москве назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, претендующим на позицию мерчендайзера работодатели предлагают зарплату в 30 тысяч рублей, бариста — 40 тысяч рублей, а продавцам-консультантам готовы платить в среднем 47,5 тысячи рублей.

В вакансиях пекарей и официантов стоит медианная зарплата в 59 650 и 60 тысяч рублей соответственно. Также среди учащихся особой популярностью пользуется должность курьера, на которой можно заработать 80 тысяч рублей, и комплектовщика, зарплата которых составляет до 90 тысяч рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в Москве.

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