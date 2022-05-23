В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
29 минут назад

В Москве появится храм поминовения погибших российских военкоров

ТАСС

Первый храм поминовения погибших в горячих точках военных корреспондентов появится в Москве. Об этом сообщил в понедельник советник мэра Москвы и советник Патриарха, депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

В Москве появится храм поминовения погибших российских военкоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Начали строительство храма в парке Артема Боровика (Марьино, ЮВАО - прим. ТАСС). Знаковый, мемориальный проект. В память о погибших в горячих точках военных корреспондентах и в память о солдатах, отдавших жизнь за родину в Великую Отечественную войну. В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в этом районе Москвы и погибших на полях сражений", - сказал куратор программы на конференции "Строительство храмов - укрепление русской государственности".

По словам Ресина, сначала планировалось построить два храма, но возможностей хватает только на один каменный, он и объединит оба посвящения (военкорам и солдатам).

"Это будет первый храм поминовения российских военкоров. А со временем, кто знает, может, построим вторую часовню, как планировали изначально", - пояснил он.

Программа строительства православных храмов Москве в шаговой доступности (ранее Программа 200 храмов) в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Новости Москвы,Общество,Армия,Патриарх Кирилл,Владимир Ресин,Сергей Собянин,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители