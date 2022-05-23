В Москве появится храм поминовения погибших российских военкоров

Первый храм поминовения погибших в горячих точках военных корреспондентов появится в Москве. Об этом сообщил в понедельник советник мэра Москвы и советник Патриарха, депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.
"Начали строительство храма в парке Артема Боровика (Марьино, ЮВАО - прим. ТАСС). Знаковый, мемориальный проект. В память о погибших в горячих точках военных корреспондентах и в память о солдатах, отдавших жизнь за родину в Великую Отечественную войну. В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в этом районе Москвы и погибших на полях сражений", - сказал куратор программы на конференции "Строительство храмов - укрепление русской государственности".
По словам Ресина, сначала планировалось построить два храма, но возможностей хватает только на один каменный, он и объединит оба посвящения (военкорам и солдатам).
"Это будет первый храм поминовения российских военкоров. А со временем, кто знает, может, построим вторую часовню, как планировали изначально", - пояснил он.
Программа строительства православных храмов Москве в шаговой доступности (ранее Программа 200 храмов) в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.