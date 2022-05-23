В Москве появится храм поминовения погибших российских военкоров

"Начали строительство храма в парке Артема Боровика (Марьино, ЮВАО - прим. ТАСС). Знаковый, мемориальный проект. В память о погибших в горячих точках военных корреспондентах и в память о солдатах, отдавших жизнь за родину в Великую Отечественную войну. В храме установят мраморные доски с именами воинов, родившихся и живших в этом районе Москвы и погибших на полях сражений", - сказал куратор программы на конференции "Строительство храмов - укрепление русской государственности".