В Москве отметят юбилей монумента «Рабочий и колхозница»

На ВДНХ 25 мая пройдут специальные мероприятия в честь 85-летия монумента «Рабочий и колхозница». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.
«25 мая исполняется 85 лет, как монумент «Рабочий и колхозница» был представлен публике на Всемирной выставке в Париже. На ВДНХ пройдут тематические экскурсия и лекция, посвященные этому юбилею. Гости узнают о создании памятника, ставшего одним из главных символов выставки и Москвы, о транспортировке скульптурной группы во Францию и обратно и о том, как она появилась на эмблеме киностудии «Мосфильм». Вход бесплатный, по регистрации», - сказал Жестков.
Глава пресс-службы ВДНХ уточнил, что в 18:00 состоится тематическая экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи», а в 19:00 пройдет лекция «Идеал и символ советской эпохи», в качестве лектора выступит кандидат исторических наук Борис Морозов.
«Рабочий и колхозница» - памятник, созданный советским скульптором Верой Мухиной и архитектором Борисом Иофаном, объект культурного наследия федерального значения. Скульптура была изготовлена для советского павильона на Всемирной выставке в Париже, открывшейся 25 мая 1937 года.