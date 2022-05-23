В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
23 минуты назад

Юбилей монумента «Рабочий и колхозница» отметят на ВДНХ

Агентство «Москва»

На ВДНХ 25 мая пройдут специальные мероприятия в честь 85-летия монумента «Рабочий и колхозница». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы выставки Александр Жестков.

В Москве отметят юбилей монумента «Рабочий и колхозница»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«25 мая исполняется 85 лет, как монумент «Рабочий и колхозница» был представлен публике на Всемирной выставке в Париже. На ВДНХ пройдут тематические экскурсия и лекция, посвященные этому юбилею. Гости узнают о создании памятника, ставшего одним из главных символов выставки и Москвы, о транспортировке скульптурной группы во Францию и обратно и о том, как она появилась на эмблеме киностудии «Мосфильм». Вход бесплатный, по регистрации», - сказал Жестков.

Глава пресс-службы ВДНХ уточнил, что в 18:00 состоится тематическая экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи», а в 19:00 пройдет лекция «Идеал и символ советской эпохи», в качестве лектора выступит кандидат исторических наук Борис Морозов.

«Рабочий и колхозница» - памятник, созданный советским скульптором Верой Мухиной и архитектором Борисом Иофаном, объект культурного наследия федерального значения. Скульптура была изготовлена для советского павильона на Всемирной выставке в Париже, открывшейся 25 мая 1937 года.

Новости Москвы,Общество,Александр Жестков,Борис Морозов,Вера Мухина,Борис Иофан,ВДНХ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители