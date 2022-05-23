В Москве отметят юбилей монумента «Рабочий и колхозница»

«25 мая исполняется 85 лет, как монумент «Рабочий и колхозница» был представлен публике на Всемирной выставке в Париже. На ВДНХ пройдут тематические экскурсия и лекция, посвященные этому юбилею. Гости узнают о создании памятника, ставшего одним из главных символов выставки и Москвы, о транспортировке скульптурной группы во Францию и обратно и о том, как она появилась на эмблеме киностудии «Мосфильм». Вход бесплатный, по регистрации», - сказал Жестков.