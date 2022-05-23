Появилось видео побега мальчиков из детского сада в Москве

Трое шестилетних мальчиков сбежали из детского сада в Москве . Инцидент произошел в дошкольном учреждении, расположенном на улице Лавочкина. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в распоряжении которого оказались кадры побега детей.

На записи видно, как воспитанники подбежали к забору, открыли калитку и покинули территорию детсада. По данным источника, беглецов удалось быстрой найти, с ними все в порядке.Однако этим случаем заинтересовались в прокуратуре, по факту произошедшего проводится проверка.