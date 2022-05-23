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2 часа назад

В чат-бот московского транспорта добавят новые функции

Москва24

Чат-бот московского транспорта Александра сможет отвечать на вопросы пассажиров о поездках на велосипедах и самокатах, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В чат-бот московского транспорта добавят новые функции
Фото:  Москва 24/Владимир Яроцкий Москва 24/Владимир Яроцкий

"Мы продолжаем развивать удобные сервисы для пассажиров. С каждым годом в Москве становится больше велосипедистов и пользователей электросамокатов, поэтому мы решили обучить чат-бота Александру отвечать на их вопросы. Совсем скоро ездить на этих видах транспорта в Москве станет еще комфортнее", – сказал он.

В департаменте пояснили, что чат-бот обучится новым функциям с помощью пользователей онлайн-платформы "Город заданий". К тестированию сервиса могут присоединиться все желающие.

В настоящее время Александра может ответить на вопросы о Московском метрополитене, МЦК, МЦД и наземном транспорте. Также в тестовом режиме чат-бот отвечает на вопросы горожан о парковках, эвакуации и организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что чат-бот Александра ответила на 1,2 миллиона вопросов пассажиров, получив более 100 тысяч благодарностей. Чаще всего пассажиры благодарили Александру словами "Спасибо" и "Благодарю", а также "Спс", "Пасиб", Thank, "Мерси" и "Грац".

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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