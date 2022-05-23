Россия отзывает кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030

"Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение, - говорится в документе. - В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок. Очевидно, что заявка Москвы на проведение Экспо-2030 на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала".