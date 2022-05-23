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19 минут назад

Россия отзывает кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030

Агентство «Москва»иещё 5

Заявка Москвы на проведение выставки "Экспо-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, Россия приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру своей столицы на право проведения этого мероприятия. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

Россия отзывает кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вынуждены констатировать, что очередной жертвой развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании по выдавливанию нашей страны из всех сфер сотрудничества оказалось международное выставочное движение, - говорится в документе. - В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок. Очевидно, что заявка Москвы на проведение Экспо-2030 на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала".

"В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030. Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 года", - информировали в дипведомстве.

Новости Москвы,МИД России,
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