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26 минут назад

Названы районы центра Москвы с подорожавшим жильем

Lenta.ru

К маю 2022 года больше всего вторичное жилье в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы подорожало в Хамовниках. За год динамика достигла 32 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

Названы районы центра Москвы с подорожавшим жильем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вторую строчку рейтинга заняла Якиманка, где «вторичка» с мая 2021 года подорожала на 27 процентов. Аналогичную динамику зафиксировали в районах Басманный и Пресненский.

Ниже расположились Замоскворечье и Тверской район, где жилье подорожало на 26 процентов и 24 процента соответственно. Подорожание менее чем на 20 процентов заметили в Мещанском и Красносельском районах — стоимость квадратного метра увеличилась на 14 процентов.

По данным аналитиков, в среднем «квадрат» на вторичном рынке подорожал за год на 26 процентов, до 97,5 тысячи рублей.

«Недвижимость в ЦАО — один из самых неоднородных рынков в масштабе страны. Разница в цене квадратного метра между кварталами внутри одного муниципалитета здесь достигает 8-10 раз», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее специалисты «ЦИАН.Аналитики» выяснили, что с начала 2022 года наибольший рост цен на квадратный метр в Старой Москве на первичном рынке наблюдался в Ярославском районе. За этот период цены на жилье там поднялись на 19 процентов — с 200,2 тысячи рублей за квадратный метр до 238,3 тысячи.

Новости Москвы,Алексей Попов,ЦИАН,
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