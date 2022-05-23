Названы районы центра Москвы с подорожавшим жильем

К маю 2022 года больше всего вторичное жилье в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы подорожало в Хамовниках. За год динамика достигла 32 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса ЦИАН.

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Вторую строчку рейтинга заняла Якиманка, где «вторичка» с мая 2021 года подорожала на 27 процентов. Аналогичную динамику зафиксировали в районах Басманный и Пресненский.

Ниже расположились Замоскворечье и Тверской район, где жилье подорожало на 26 процентов и 24 процента соответственно. Подорожание менее чем на 20 процентов заметили в Мещанском и Красносельском районах — стоимость квадратного метра увеличилась на 14 процентов.

По данным аналитиков, в среднем «квадрат» на вторичном рынке подорожал за год на 26 процентов, до 97,5 тысячи рублей.

«Недвижимость в ЦАО — один из самых неоднородных рынков в масштабе страны. Разница в цене квадратного метра между кварталами внутри одного муниципалитета здесь достигает 8-10 раз», — пояснил руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.