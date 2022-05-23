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1 час назад

Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Текстильщики"

Москва24иещё 15

Сергей Собянин осмотрел ход строительных работ на станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики". По его словам, строительство восточного участка БКЛ завершено на 77%.

Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Текстильщики"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиковпортал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр города напомнил, что восточный участок БКЛ включает в себя четыре станции, 10 километров. Он подчеркнул, что эта часть будет введена в 2023 году.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, монтаж и обкатка необходимых систем жизнедеятельности и управления движением могут начаться в июне на всех вводимых станциях.

"Уже в июне по всем участкам, по всем станциям <…> будет вводиться напряжение. Это будет важный для нас этап, знаменующий, что мы можем начать монтаж и обкатку всех необходимых систем жизнедеятельности и управления движением", – пояснил Бочкарев.

Гендиректор "МИП-Строй №1" Константин Маслаков рассказал, что станция метро "Текстильщики" построена на 85%. Готовность монолитных работ оценивается в 95%. По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Станция БКЛ "Текстильщики" расположена между улицей Шоссейной и путями МЦД-2. В пешей доступности от этой станции проживают 49 000 человек. Станция будет частью крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего Таганско-Краснопресненскую и Большую кольцевую линии метро, МЦД-2 и маршруты наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Кленовый бульвар" началось строительство пересадочного узла на Бирюлевскую линию. Бочкарев пояснил, что в состав пересадочного узла войдет блок помещений с эскалаторами на четыре ленты, по которым пассажиры смогут перейти от кассового зала станции Бирюлевской линии на станцию БКЛ.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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