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1 час назад

Демонтаж вывески McDonald's в Химках сняли на видео

Александр Кузьмин

В подмосковных Химках демонтируют вывеску ресторана McDonald's. Снятое очевидцами видео появилось в российских новостных Telegram-каналах.

На прошлой неделе стало известно об уходе McDonald's с российского рынка. Однако сеть ресторанов быстрого питания возобновит работу под новым брендом. 19 мая в СМИ сообщили о том, что компания намерена продать российский бизнес лицензиату Александру Говору, который управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири, в том числе в Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Бердске и Красноярске.

Новости Москвы,Общество,Видео,Александр Говор,
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