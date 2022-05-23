Демонтаж вывески McDonald's в Химках сняли на видео

На прошлой неделе стало известно об уходе McDonald's с российского рынка. Однако сеть ресторанов быстрого питания возобновит работу под новым брендом. 19 мая в СМИ сообщили о том, что компания намерена продать российский бизнес лицензиату Александру Говору, который управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири, в том числе в Новосибирске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Бердске и Красноярске.