Названы сроки наступления метеорологического лета в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что обычно метеорологическое лето наступает в Москве 28 мая. В этом году оно незначительно задержится и придет вместе с календарным. Он отметил также, что «предстоящая неделя будет холодной». Об этом пишет РИА «Новости».

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«Предстоящая неделя в Центральной России в очередной раз подтвердит холодный статус мая 2022 года, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой, а за последние 74 года входит в семерку наиболее прохладных финалов весны. Понедельник станет заключительным относительно погожим днем», - уточнил Евгений Тишковец.

Он отметил, что «северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы. Ночью минус 1 - плюс 4, а днем до плюс 10 - плюс 15».

По данным синоптика, начиная со вторника, 24 мая, «циклоническое давление будет усиливаться, облачность уплотнится, а вероятность скоротечных осадков возрастет». Тишковец отметил, что «к дождю местами может подмешиваться символический мокрый снег».

В среду, 25 мая, возможны локальные осадки и последние заморозки, но погода начнет постепенно улучшаться, рассказал синоптик, добавив при этом, что во второй половине недели «дневная температура будет повышаться до плюс 13 - плюс 18, в воскресенье, наконец-то, с трудом вернется в свое климатическое русло – до плюс 15 - плюс 20».