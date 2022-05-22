В Москве запустили новый речной трамвайчик

"Водный транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно развивается. В этом году мы открываем новый речной маршрут от Северного речного вокзала - поездка между столицей и Химками займет всего полчаса, это быстрее чем на других видах транспорта. Рассчитываем, что направление станет популярным, и за сезон речные трамваи перевезут 140 тыс. пассажиров".