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1 час назад

В Москве запустили новый речной трамвайчик от Северного речного вокзала

ТАССиещё 2

Новый маршрут речного трамвайчика стал доступен для москвичей и гостей столицы. Его вместимость составляет 150 человек, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве запустили новый речной трамвайчик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы впервые запускаем речной трамвайчик до подмосковных Химок от Северного речного вокзала", - говорится в сообщении.

"Водный транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно развивается. В этом году мы открываем новый речной маршрут от Северного речного вокзала - поездка между столицей и Химками займет всего полчаса, это быстрее чем на других видах транспорта. Рассчитываем, что направление станет популярным, и за сезон речные трамваи перевезут 140 тыс. пассажиров".

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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