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54 минуты назад

На ВДНХ отметят День славянской письменности и культуры

Моя Москва.онлайниещё 2

Главная выставка страны приглашает гостей отметить 24 мая День славянской письменности и культуры. Посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия.

На ВДНХ отметят День славянской письменности и культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности „Слово“. За это время он стал одной из самых популярных площадок выставки. Мероприятия, которые там проходят, интересны посетителям самых разных возрастов. Экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Еще там проводятся мастер-классы, встречи с писателями, работает читательский клуб», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа» пройдет 22 мая в 15:00. На встрече будет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки, преподаватель церковнославянского языка Николай Буцких. Познать искусство каллиграфии можно 22 мая в 14:00 на мастер-класс «Устав». В этот же день в 18:00 в центре «Слово» пройдет познавательный квиз «Тайны Кирилла и тайны Мефодия».

24 мая в 12:00 в официальных аккаунтах ВДНХ в социальной сети «ВКонтакте», в «Телеграме» и «Одноклассниках» опубликуют онлайн-экскурсию «Десять веков славянской письменности» по экспозиции центра «Слово». Также в День славянской письменности с 17:00 до 18:00 в Доме культуры ВДНХ пройдут народные игры, танцы, различные мастер-классы. На некоторые мероприятия требуется предварительная запись.

Новости Москвы,Общество,Наталья Сергунина,ВДНХ,
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