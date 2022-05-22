На ВДНХ отметят День славянской письменности и культуры

Главная выставка страны приглашает гостей отметить 24 мая День славянской письменности и культуры. Посетителей ждут лекции по истории русского алфавита и языка, мастер-классы по каллиграфии, а также квиз и онлайн-экскурсия.

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«Три года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности „Слово“. За это время он стал одной из самых популярных площадок выставки. Мероприятия, которые там проходят, интересны посетителям самых разных возрастов. Экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Еще там проводятся мастер-классы, встречи с писателями, работает читательский клуб», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Воркшоп «Ошуюю и одесную: церковнославянский за два часа» пройдет 22 мая в 15:00. На встрече будет хранитель древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки, преподаватель церковнославянского языка Николай Буцких. Познать искусство каллиграфии можно 22 мая в 14:00 на мастер-класс «Устав». В этот же день в 18:00 в центре «Слово» пройдет познавательный квиз «Тайны Кирилла и тайны Мефодия».