Неделя предпринимательства пройдет в Москве

Чтобы помочь начинающим предпринимателям, ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило 18 мероприятий в рамках Московской недели предпринимательства. Каждый день будет освещаться конкретный аспект открытия и развития бизнеса. Начинающие бизнесмены получат ответы на вопросы, связанные с маркетингом, управлением репутацией, созданием эффективной команды, увеличением продаж и масштабированием бизнеса.
«МБМ ежегодно готовит специальную программу в рамках Московской недели предпринимательства. В этот раз она представляет собой тематические мероприятия, направленные на изучение основ бизнеса. У участников будет возможность за пять дней получить информацию, которая особенно актуальна на первых порах ведения бизнес-проекта. Все эти активности проводятся бесплатно, но требуется предварительная регистрация на портале МБМ», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Неделю бизнеса 23 мая открывают три встречи, объединенные идеей: «Маркетинг должен строиться вокруг клиента». На тренинге «Первая встреча с клиентом: изучаем, анализируем, готовимся, вовлекаем» участники разберут основные трудности при переговорах с клиентом. Во время практической отработки они побывают в роли продавца и клиента, после чего получат обратную связь от коллег и тренера.
В этот же день пройдут вебинары «Как продвигать бизнес в онлайне в новых условиях» и «Эффективный план продвижения: создать, запустить и оценить». Они помогут понять, как изменились запросы и ожидания клиентов в текущей ситуации, что нужно учитывать при планировании рекламных кампаний и какой контент сайта поможет найти клиента в интернете.
Во второй день тематической недели, 24 мая, будет рассмотрена тема самозанятости. Так, на вводном вебинаре «Самозанятость: основы» слушатели узнают о возможностях этого статуса и способах регистрации. После него пройдут онлайн-встречи «Как самозанятому торговать на маркетплейсах» и «Как и где искать клиентов самозанятому», на которых специалисты помогут разобраться в эффективных инструментах продвижения и монетизации своей экспертности.
В этот же день пройдет мастер-класс «Личный бренд для самозанятых», где участникам расскажут, как создать, упаковать и продвинуть личный бренд.
Третий день тематической недели посвящен управлению репутацией бизнеса. Об этом слушатели узнают 25 мая на вебинарах «PR: нужен или нет?», «Разработка и реализация PR-стратегии» и «SEO как PR-инструмент: привлечение трафика в интернете».
Кроме того, в этот же день пройдет мастер-класс «Как продвигать бизнес в СМИ бесплатно», где участникам расскажут, как создать репутацию в информационном поле и получать клиентов через СМИ и поисковые системы.
А еще успех любого бизнеса зависит от слаженной работы коллектива. Грамотному управлению людьми посвящен семинар «Как увеличить продуктивность сотрудников на 120 процентов», который пройдет 26 мая. Участники узнают, как переводить сотрудников на новые задачи, не теряя при этом ценные кадры, выстраивая долгосрочные отношения с профессионалами. Программа дня будет дополнена двумя вебинарами: «Фундамент менеджмента: как правильно делегировать задачи сотрудникам» и «Как заполучить сотрудника со 100-процентным КПД».
В завершение тематической недели, 27 мая, пройдут четыре встречи, посвященные ведению бизнеса по франшизе. На семинаре «Открываем бизнес по франшизе» участники узнают, как правильно подойти к выбору франшизы, разберут плюсы и минусы данной модели. А на вебинарах «Запускаем франшизу самостоятельно», «Франчайзинг. Рабочая модель начинается с продажи продукта, а не с бренда», «Как не купить франшизу-пустышку» слушателям расскажут, как вести бизнес по модели франчайзинга. Спикеры поделятся информацией о том, как создать собственную франшизу или стать франчайзи успешного бренда.
В рамках Московской недели предпринимательства для подписчиков официальной страницы МБМ в социальной сети «ВКонтакте» также будут организованы конкурсы, тесты, викторина на определение профессиональных и личных компетенций.