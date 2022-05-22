Неделя предпринимательства пройдет в Москве

Чтобы помочь начинающим предпринимателям, ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило 18 мероприятий в рамках Московской недели предпринимательства. Каждый день будет освещаться конкретный аспект открытия и развития бизнеса. Начинающие бизнесмены получат ответы на вопросы, связанные с маркетингом, управлением репутацией, созданием эффективной команды, увеличением продаж и масштабированием бизнеса.

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«МБМ ежегодно готовит специальную программу в рамках Московской недели предпринимательства. В этот раз она представляет собой тематические мероприятия, направленные на изучение основ бизнеса. У участников будет возможность за пять дней получить информацию, которая особенно актуальна на первых порах ведения бизнес-проекта. Все эти активности проводятся бесплатно, но требуется предварительная регистрация на портале МБМ», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Видео дня

Неделю бизнеса 23 мая открывают три встречи, объединенные идеей: «Маркетинг должен строиться вокруг клиента». На тренинге «Первая встреча с клиентом: изучаем, анализируем, готовимся, вовлекаем» участники разберут основные трудности при переговорах с клиентом. Во время практической отработки они побывают в роли продавца и клиента, после чего получат обратную связь от коллег и тренера.

В этот же день пройдут вебинары «Как продвигать бизнес в онлайне в новых условиях» и «Эффективный план продвижения: создать, запустить и оценить». Они помогут понять, как изменились запросы и ожидания клиентов в текущей ситуации, что нужно учитывать при планировании рекламных кампаний и какой контент сайта поможет найти клиента в интернете.

Во второй день тематической недели, 24 мая, будет рассмотрена тема самозанятости. Так, на вводном вебинаре «Самозанятость: основы» слушатели узнают о возможностях этого статуса и способах регистрации. После него пройдут онлайн-встречи «Как самозанятому торговать на маркетплейсах» и «Как и где искать клиентов самозанятому», на которых специалисты помогут разобраться в эффективных инструментах продвижения и монетизации своей экспертности.

В этот же день пройдет мастер-класс «Личный бренд для самозанятых», где участникам расскажут, как создать, упаковать и продвинуть личный бренд.

Кроме того, в этот же день пройдет мастер-класс «Как продвигать бизнес в СМИ бесплатно», где участникам расскажут, как создать репутацию в информационном поле и получать клиентов через СМИ и поисковые системы.