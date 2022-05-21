В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы

Мослента

Дискуссия о количестве в 1980-е годы курящих женщин разгорелась в Telegrav-канале «Старая Москва» в комментариях под фотографией, на которой изображена девушка с сигаретой.

Москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Девушка на улице курит. Неужели в то время это было возможно?», — поинтересовалась одна из подписчиц.

Мнения пользователей на этот счет разделились, начался спор.

«Даже в 1990-х у нас никого не было с сигаретой возле дома из женского пола», «До развала СССР курящая девушка все-таки воспринималась менее привычно. Вероятно, фотограф намерено включил ее в кадр», «Раньше женщины стеснялись вот так на улице курить», «Увидеть такое случалось редко», «Не курили женщины в открытую, отходили в сторону», — написали юзеры.

Однако большинство пользователей сообщества не согласились с мнением о редкости этого явления. По их словам, в определенный момент курящих женщин даже стало больше, чем мужчин, и курили везде, в том числе в самолетах. В подтверждение своих доводов комментаторы прикрепили кадры с курящими героинями популярных советских фильмов того времени — «Иронии судьбы, или С легким паром!» и «Служебного романа».

Одну девушка рассказала, как эта привычка даже спасла от неприятностей. По пути домой к ней пристали хулиганы, но онаа уверенно сказала: «Парни, дайте закурить». И сразу стала «своей».

Ранее в сети обсудили спрятанные на пачке популярных в СССР папирос загадки. На упаковке «Беломорканала» находили числа и различные изображения.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители