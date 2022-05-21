Москвичи поспорили о количестве курящих женщин в 1980-е годы

Дискуссия о количестве в 1980-е годы курящих женщин разгорелась в Telegrav -канале «Старая Москва» в комментариях под фотографией, на которой изображена девушка с сигаретой.

«Даже в 1990-х у нас никого не было с сигаретой возле дома из женского пола», «До развала СССР курящая девушка все-таки воспринималась менее привычно. Вероятно, фотограф намерено включил ее в кадр», «Раньше женщины стеснялись вот так на улице курить», «Увидеть такое случалось редко», «Не курили женщины в открытую, отходили в сторону», — написали юзеры.

Однако большинство пользователей сообщества не согласились с мнением о редкости этого явления. По их словам, в определенный момент курящих женщин даже стало больше, чем мужчин, и курили везде, в том числе в самолетах. В подтверждение своих доводов комментаторы прикрепили кадры с курящими героинями популярных советских фильмов того времени — «Иронии судьбы, или С легким паром!» и «Служебного романа».