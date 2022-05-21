На московских заправках хотят продавать пиво

В компании отмечают, что такое решение стало бы дополнением к отмене запрета на реализацию спиртного в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. Авторы предложения считают, что таким образом можно поддержать бизнес в нынешних непростых условиях.

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По словам исполняющего обязанности президента AB InBev Ораза Дурдыева, пивоваренные компании уже столкнулись со сложностями с поставками сырья, материалов и продукции. При этом небольшое увеличение продаж напитка в I квартале вызвано тем, что были сделаны закупки впрок по старым ценам. Дурдыев полагает, что по итогам этого года объем рынка может уменьшиться на 4 – 5%.

В направленном столичному градоначальнику обращении отмечается, что, как показывает мировая практика, снятие запрета не повлечет рост аварийности на дорогах. Как заявил директор по корпоративным отношениям Heineken в РФ Алексей Воробьев, что открытие канала может доказать отсутствие рисков торговли пивом на АЗС.