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1 час назад

На московских заправках хотят продавать пиво

Мир новостей

В компании отмечают, что такое решение стало бы дополнением к отмене запрета на реализацию спиртного в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. Авторы предложения считают, что таким образом можно поддержать бизнес в нынешних непростых условиях.

На московских заправках хотят продавать пиво
Фото: ТАССТАСС

По словам исполняющего обязанности президента AB InBev Ораза Дурдыева, пивоваренные компании уже столкнулись со сложностями с поставками сырья, материалов и продукции. При этом небольшое увеличение продаж напитка в I квартале вызвано тем, что были сделаны закупки впрок по старым ценам. Дурдыев полагает, что по итогам этого года объем рынка может уменьшиться на 4 – 5%.

В направленном столичному градоначальнику обращении отмечается, что, как показывает мировая практика, снятие запрета не повлечет рост аварийности на дорогах. Как заявил директор по корпоративным отношениям Heineken в РФ Алексей Воробьев, что открытие канала может доказать отсутствие рисков торговли пивом на АЗС.

Руководитель Российского топливного союза Евгений Аркуш считает, что отмена запрета в Москве докажет, что ограничение создает избыточные барьеры, так как на АЗС работают те же магазины, как и в других местах. По его мнению, распространить меру нужно на федеральном уровне.

Новости Москвы,Ораз Дурдыев,Алексей Воробьев,
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