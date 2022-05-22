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26 минут назад

Новости погоды: синоптик обозначил дату прихода тепла в Москву

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал дату прихода тепла в Москву.

Синоптик назвал дату прихода тепла в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале недели температура воздуха в столице составит около плюс 10–14 градусов. В среду, 25 мая, могут быть незначительные осадки, но дальше погода приобретет более мягкий характер.

По словам эксперта, начиная с четверга, 26 мая, в столице ожидается повышение температуры. К концу следующей рабочей недели воздух в городе прогреется до 17-19 градусов. В пятницу, 27 мая, синоптик также пообещал москвичам дожди.

Ранее, 20 мая, специалисты спрогнозировали установление летней погоды со второй недели июня, когда воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Новости Москвы,Прогноз погоды,Александр Шувалов,
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