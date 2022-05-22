На Москву обрушится циклон

Дожди вернутся в Москву 26 и 27 мая из-за циклона. Об этом заявила ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

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Как сообщает NEWS.ru, в субботу температура находилась ниже нормы, но она была комфортной для отдыха или работы на даче.

"В воскресенье атмосферное давление чуть снизится, облачно, существенных осадков не ждем. Ночная температура в Москве 3–4 градуса тепла, днем от +14 до +16", – рассказал синоптик.

Позднякова добавила, что говорить об интенсивности осадков в последние пять дней мая пока рано.